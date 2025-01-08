Бывший тренер Свитолиной будет работать в новом сезоне с экс-третьей ракеткой мира

Нидерландский специалист Рамон Слейтер в 2025 году стал тренером греческой теннисистки Марии Саккари



Об их совместной работе впервые стало известно в конце октября. На этой неделе Слейтер находится вместе с Саккари на турнире WTA 500 в Аделаиде, где греческая теннисистка сегодня вышла во второй круг, обыграв чешку Линду Носкову. Отметим, что экс-третья ракетка мира Мария Саккари сейчас занимает 32-е место в мировом рейтинге и в основную сетку соревнований в Аделаиде попала в статусе “лаки лузера”, проиграв в финале квалификации.

Напомним, что Рамон Слейтер с начала 2023 года по июль 2024 года работал с украинкой Элиной Свитолиной, которая под его руководством вернулась в Тур после рождения дочери. По итогам сезона-2023 Свитолина получила награду от WTA “Возвращение года”, а Слейтер стал номинантом в категории “Тренер года”. За период сотрудничества со Слейтером украинка выиграла титул WTA в Страсбурге, сыграла в четвертьфинале Ролан Гаррос (2023), полуфинале Уимблдона (2023) и четвертьфинале Уимблдона в прошлом сезоне.

Рамон Слейтер ранее также работал с топ-теннисистами из Нидерландов Кики Бертенс и Таллоном Грископором.

btu.org.ua