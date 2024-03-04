Экс-соперник Усика рассказал, как украинец победит Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Британский боксер Дерек Чисора, который когда-то был соперником Александра Усика, рассказал, каким образом украинец сможет победить Тайсона Фьюри:

«Я могу быть с вами честным? Это мой личный прогноз. Я думаю, что Усик выиграет бой, потому что он будет целиться в одно и то же место. Он будет бить тем же джебом в то место, где было рассечение. Поэтому в конце 9-го или 10-го раунда судья остановит бой в пользу Усика из-за рассечения возле глаза Фьюри».

Напомним, изначально самый ожидаемый бой 2024 года планировался на 17 февраля, но Тайсон Фьюри получил травму в тренировочном лагере. Новая дата поединка – 18 мая 2024 года.

sport.ua