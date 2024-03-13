Известный британский супертяж: «Жду свой шанс, мечтаю о чемпионском титуле»

Sky Sports. Диллиан Уайт

Супертяж Диллиан Уайт, который недавно был оправдан в допинговом деле и возвращается в ринг, все еще имеет чемпионские амбиции.

«Я очень рад вернуться и жду свой шанс в будущем. Я не боксировал 16 месяцев, однако все еще мечтаю о титуле чемпиона. Хочу участвовать в больших поединках».

«Сейчас проходит много топ-боев, и я хочу находиться среди участников и доказать, что все еще способен быть на уровне», — сказал Уайт.

35-летний боксер проведет ближайший поединок в воскресенье против Кристиана Хаммера.

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