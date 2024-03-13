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Футбол

Испанская полиция задержала преступников, грабивших дома футболистов. Среди жертв — две звезды Ла Лиги

Стражи порядка нашли преступников

ElTiempo

    • Испанская полиция арестовала шестерых подозреваемых в деле о кражах в домах известных футболистов, сообщает L'Equipe.

    По данным источника, задержаны пятеро мужчин и одна женщина. В ходе обысков полиция конфисковала десять часов, ювелирные изделия, 3300 евро наличными и два пневматических пистолета.

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    • Отмечается, что для выбора целей подозреваемые использовали социальные сети, изучая фотографии и видео, которые публиковали члены семей и близкие спортсменов.

    По данным полиции, серия краж со взломом начала осуществляться с июля 2022 года в богатых районах Мадрида и его окрестностях. Среди жертв злоумышленников оказались нападающий "Райо Вальекано" Радамель Фалькао и вингер мадридского "Реала" Родриго Гоэс.

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