Сын Сабониса оформил 47-й дабл-дабл в сезоне и установил рекорд Сакраменто

Предыдущий – держался более 50 лет

Сын Арвидаса Сабониса – форвард Сакраменто Кингз Домантас Сабонис – установил новый клубный рекорд. В матче регулярного чемпионата НБА против Милуоки Бакс Домантас набрал 22 очка, сделал 11 подборов, а также отдал восемь результативных передач, оформив 47 дабл-дабл в сезоне.

Ранее клубный рекорд Кингз, включая несколько переездов франшизы, принадлежал Джерри Лукасу в сезоне 1967/1968 – 46 дабл-даблов в сезоне.

В нынешнем сезоне Домантас Сабонис провел за Сакраменто 63 матча, набирая в среднем 19,9 очка, 13,4 подбора и 8,4 передачи за игру. На данный момент Кинг занимают седьмое место в Западной конференции. В следующем матче Сакраменто 14 марта дома сыграет с «Лос-Анджелес Лейкерс.

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