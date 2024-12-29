НБА. Три очка Лэня не помогли Сакраменто избежать поражения от Лейкерс, Юта без Михайлюка уступила Филадельфии

В ночь на 29 декабря состоялись девять поединков регулярного чемпионата

В ночь на 29 декабря состоялись девять поединков регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Украинский центровой Алексей Лэнь в составе Сакраменто гостил на площадке Лейкерс — Кингз потерпели поражение со счетом 132:122. Сам украинец набрал три очка и сделал одну передачу за 11 минут пребывания на паркете.

Святослав Михайлюк, в свою очередь, не оказался в заявке Юты на матч с Филадельфией (111:114). Причины отсутствия украинца пока остаются неизвестными. Напомним, что два дня назад Михайлюк набрал 18 очков (реализовав шесть бросков из-за дуги) в домашнем поединке Джаз с Портлендом (120:122).

НБА. Регулярный чемпионат

Атланта Хокс — Майами Хит — 120:110 (35:28, 26:30, 32:26, 27:26)

Шарлотт Хорнетс — Оклахома-Сити Тандер 94:106 (22:28, 24:33, 28:29, 20:16)

Вашингтон Уизардс — Нью-Йорк Никс — 132:136 ОТ (33:32, 27:28, 38:30, 21:29, 13:17)

Чикаго Буллз — Милуоки Бакс — 116:111 (33:25, 29:35, 21:24, 33:27)

Голден Стэйт — Финикс Санс — 109:105 (34:27, 27:38, 21:22, 27:18)

Денвер Наггетс — Детройт Пистонс — 134:121 (36:38, 31:23, 47:28, 20:32)

Юта Джаз — Филадельфия Сиксерс — 111:114 (34:22, 18:35, 29:24, 30:33)

Портленд Трэйл Блэйзерс — Даллас Маверикс — 126:122 (36:25, 33:34, 28:23, 29:40)

Лос-Анджелес Лейкерс — Сакраменто Кингз — 132:22 (40:31, 25:35, 42:24, 25:32)

Источник