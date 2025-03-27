Днепр взял верх над Киев-Баскетом и завершил регулярный чемпионата Суперлиги FAVBET с абсолютным показателем побед

Столичная команда потерпела девятое поражение в сезоне, четыре из которых нанес чемпион

Днепр завершил регулярный чемпионат Суперлиги FAVBET-2024/25 домашней победой над Киев-Баскетом — 77:62.

Чемпион, который едва не опозорился в предыдущем матче с аутсайдером Прикарпатьем-Говерлой (90:88), в поединке с ближайшим преследователем стартовал мощно и обеспечил себе хороший задел (+11) уже по итогам первой четверти.

В дальнейшем команда Владимира Коваля держала комфортный отрыв от соперника, постепенно наращивая превосходство. В третьей четверти перевес днепрян достигал 20-25 очков, но по ходу последней 10-минутки гостям удалось немного сократить отрыв.

Таким образом, Днепр завершил регулярный сезон с абсолютным показателем — 28 побед из 28 возможных. Для Киев-Баскета сегодняшнее поражение стало девятым — четыре из них команде Дмитрия Забирченко нанес именно чемпион.

В плей-офф днепряне вышли на Прикарпатье-Говерлу, а столичный коллектив сразится в 1/4 финала с занявшим 7-е место Старым Луцком.

Сегодня в Черкассах регулярный чемпионат Суперлиги FAVBET-2024/25 завершается поединком прямых конкурентов за третье место Черкасские Мавпы — БК Ровно.

Суперлига FAVBET-2024/25. Регулярный чемпионат

Днепр — Киев-Баскет — 77:62 (27:16, 18:16, 16:11, 16:19)

Днепр: Сыпало (18 + 5 подборов), Тимофеенко (13), Конев (8 + 5 подборов + 7 передач), Закурдаев (15 + 8 передач), Горобченко (6 + 7 передач), Бондарчук (7), Сорочан (6 + 8 подборов), Загреба (4)

Киев-Баскет: Сушкин (16), Зайцев (10), Клевзуник (13), Сандул (6 + 10 подборов), Сафонов (1), Карпюк (12), Смитюх (4 + 7 подборов)

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