Сербия попала в группу к Латвии на мужском Евробаскете-2025, Германия сыграет с Литвой, Франция — со Словенией

Действующий чемпион Испания была определена в группу C к Греции и Италии

В Риге, столице Латвии, состоялась жеребьевка финальной части мужского Евробаскета-2025, который пройдет в августе-сентябре на территории четырех стран.

Были определены четыре секстета. В группу А, хозяйкой которой является латвийская команда, были определены Сербия (вторая в актуальном рейтинге ФИБА) и Португалия, ранее преградившая путь на ЧЕ сборной Украины. В группе B сыграют Германия и Литва, две команды из топ-10 мирового рейтинга.

Словения, еще одна обидчица сине-желтых в квалификации Евробаскета, станет соперницей Франции и еще четырех команд в группе D. Отметим, что словенцы и французы — победители двух из последних четырех континентальных чемпионатов. Действующий чемпион Европы Испания возглавила группу C, в которую также попали Италия и Греция (страна-хозяйка).

ЕВРОБАСКЕТ-2025. МУЖЧИНЫ. ФИНАЛЬНЫЙ РАУНД

Группа A: Сербия, Латвия, Чехия, Турция, Эстония, Португалия Группа B: Германия, Литва, Черногория, Финляндия, Великобритания, Швеция Группа C: Испания, Греция, Италия, Грузия, Босния и Герцеговина, Кипр Группа D: Франция, Словения, Польша, Израиль, Бельгия, Исландия

Напомним, сборная Украины неудачно выступила в отборе на Евробаскет-2025. Команду, которую по ходу цикла принял Айнарс Багатскис, сменивший в должности главного тренера Виталия Степановского, досрочно лишилась шансов на выход в следующую стадию. Сине-желтые проиграли пять матчей подряд, но сумели хлопнуть дверью, обыграв на выезде Португалию в последнем туре.

Групповая стадия пройдет с 27 августа по 4 сентября 2025 года в Латвии, Финляндии, Польше и на Кипре. По четыре лучшие команды из каждого секстета выйдут в 1/8 финала. Все поединки стадии плей-офф пройдут в Риге. Финальный матч запланирован на 14 сентября.

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