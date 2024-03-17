БИПА в овертайме обыграла Политехнику-Галичину, но осталась девятой в Суперлиге FAVBET

Для одесситов сезон завершен, львовяне примут участие в плей-офф

БИПА обыграла Политехнику-Галичину в последнем для себя матче сезона Суперлиги FAVBET, дожав соперника в овертайме — 80:71.

Накануне одесситы уже потеряли все шансы подняться в зону плей-офф, которую как раз замыкает их сегодняшний соперник. Тем не менее, команда Олега Шевченко сумела проявить волю к победе и завершить сезон на мажорной ноте.

Игра была равной, и ничейный результат (64:64) по итогам основного времени выглядел логично. Но в овертайме сильнее была именно БИПА. MVP встречи стал игрок одесской команды Маркус Льюис с 21 очком и 12-ю подборами.

БИПА с восемью победами в 27 матчах заняла предпоследнее, девятое место в регулярном сезоне. Политехника-Галичина, одержав на одну победу больше, заняла восьмую позицию и прошла в плей-офф Суперлиги FAVBET.

Суперлига FAVBET. Регулярный чемпионат

Политехника-Галичина — БИПА — 71:80 ОТ (15:18, 14:13, 15:14, 20:19, 7:16)

Политехника-Галичина: Сафонов 22, Карпюк 13 + 22 подбора — 4 потери, Ходов 11 + 5 подборов — 4 потери, Качанов 7 + 4 передачи + 4 перехвата, Смитюх 0 — старт, Федчук 13 + 5 передач + 3 подбора, Бачурин 5 + 6 подборов – 3 потери

БИПА: Льюис 21 + 12 подборов + 5 передач, Рябчук 15 + 10 подборов + 4 передачи + 3 перехвата, Шашков 15 + 4 передачи, Ткаченко 12 + 11 подборов + 3 передачи, Уитли 6 + 4 передачи, Соловей 6, Рыкунов 3, Рудик 2

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