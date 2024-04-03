Сакраменто победил Клипперс в регулярном чемпионате НБА, Лэнь набрал четыре очка

Эффективный матч от украинца

В ночь на 3 апреля состоялись девять матчей регулярного чемпионата НБА.

Сакраменто Кингз добыл победу над Лос-Анджелес Клипперс – 109:95. Украинский центровой Алексей Лэнь за почти 12 минут игрового времени набрал четыре очка, семь подборов, один ассист и один перехват.

НБА. Регулярный чемпионат

Торонто Рэпторз – Лос-Анджелес Лейкерс – 111:128 (25:34, 33:30, 21:26, 32:28)

Вашингтон Уизардз – Милуоки Бакс – 117:113 (27:28, 31:26, 33:32, 26:27)

Майами Хит – Нью-Йорк Никс – 109:99 (34:22, 24:21, 25:30, 26:26)

Филадельфия 76ерс – Оклахома-Сити Тандер – 109:105 (25:22, 19:32, 29:26, 36:25)

Миннесота Тимбервулвз – Хьюстон Рокетс – 113:106 (16:23, 38:22, 27:27, 32:34)

Денвер Наггетс – Сан-Антонио Сперс – 110:105 (30:23, 25:31, 31:31, 24:20)

Юта Джаз – Кливленд Кавальерс – 113:129 (25:40, 22:27, 34:30, 32:32)

Голден Стэйт Уорриорз – Даллас Маверикс – 104:100 (28:27, 21:22, 31:25, 24:26)

Сакраменто Кингз – Лос-Анджелес Клипперс – 109:95 (24:24, 32:27, 35:19, 18:25)

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