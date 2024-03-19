Днепр обыграл Киев-Баскет в заключительном матче регулярного чемпионата Суперлиги FAVBET

Бронзовый призер регулярки с боем уступил лидеру

Днепр одержал непростую победу над Киев-Баскетом в заключительном матче регулярного чемпионата 2023/24 Суперлиги FAVBET — 75:72.

Последний поединок сезона между представителями топ-3 удался, как минимум с точки зрения сюжета. Хозяева площадки ни в чем не уступали чемпиону регулярки, попеременно с ним ведя в счете. Во второй четверти картина не изменилась. Киев-Баскет даже смог уйти на большой перерыв с отрывом +4.

Команда Дмитрия Забирченко мощно начала третью четверть, в один момент ее перевес доходил до десяти очков. Но Днепр собрался и переломил игру. В финальном отрезке уже лидер сезона диктовал условия, и в итоге сумел добыть 26-ю победу в 27 матчах.

В четвертьфинале, напомним, Днепр сразится с Политехникой-Галичиной, а соперником Киев-Баскета станет Прикарпатье-Говерла. Все серии будут длиться до двух побед. Стартовый день плей-офф — 26 марта.

Суперлига FAVBET. Регулярный чемпионат

Киев-Баскет — Днепр — 72:75 (23:21, 17:15, 12:20, 20:19)

Киев-Баскет: Буренко (25 + 5 передач), Байнум (16 – 3 потери), Кошеватский (7 + 5 подборов), Скира (6 + 6 подборов), Когут (5), Заплотинский (4 + 8 подборов), Юрченко (3), Зайцев (2), Кисильчук (2), Стародуб (2).

Днепр: Тарасенко (20), Дубоненко (13), Тимофеенко (12 + 6 подборов), Конев (11 + 9 подборов + 4 передачи — 3 потери), Сипало (7), Колдомасов (4 + 5 передач), Закурдаев (4 + 3 передачи), Горобченко (2 + 3 передачи), Сорочан (2)

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