Лунин: Я должен быть номером один в воротах Реала

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Украинский вратарь Андрей Лунин готов конкурировать с Тибо Куртуа за место «первого номера» Реала.

Об этом украинец рассказал в интервью для ВОЗБОРНАЯ.

«Возвращение Куртуа? Конкуренция была и до его травмы. Для меня ничего не изменится. Надо работать, продолжать использовать свои шансы и доказывать, что я могу и должен быть номером один в воротах. , а жизнь покажет.

С Тибо у нас хорошие отношения, он меня всегда поддерживал и поздравлял с хорошими играми не только лично, но и публично.

Я не скажу, что мы друзья, но отношения хорошие. Конкурируем и поддерживаем друг друга, проблем нет», — — сказал Лунин. Ю ЛУНИНА: О КУРТУА, ГОЛ ЯРЕМЧУКА, ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ ЛЧ //ДОВБИК, МУДРИК И ТРУБИН В СБОРНОЙ» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; -share» allowfullscreen=»allowfullscreen»>

Ранее сообщалось, что&lbsp;Тибо Куртуа, который с августа прошлого года восстанавливался от разрыва передней крестообразной связки левого колена, получил новую травму.

Накануне Реал с Луниным в стартовом составе обыграл Осасуну. Украинец в сезоне-2023/24 сыграл 23 матча за «сливочных» во всех турнирах, в которых пропустил 19 голов и 10 раз отыграл на ноль.

Следующий матч голкипер может сыграть за сборную Украины в полуфинале плей-офф квалификации на Чемпионат Европы против Боснии и Герцеговины. Игра состоится в четверг, 21 марта в Зенице на стадионе «Белино поле».

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champion.com.ua