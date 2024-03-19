Porsche 910, связанный с памятью Лауды, выставят на торги

Спортпрототип Porsche 910, на котором в своё время выступал Ники Лауда, будет выставлен на торги, и за уникальную машину просят $2,2 млн.

Имя легендарного австрийца обычно ассоциируется с Формулой 1, прежде всего с такими командами, как Ferrari, Brabham и McLaren, однако на самом деле список машин, связанный с памятью Лауды, довольно длинный.

Например, прошлым летом мы писали о Mercedes-Benz 190 E в особой комплектации Nürburgring, за рулём которого трёхкратный чемпион мира провёл всего одну гонку, но тем не менее такая страница в его спортивной биографии была.

Porsche, о котором идёт речь, Лауда пилотировал тоже всего в одной гонке, и было это в 1969 году, т.е. за пару лет до того, как он дебютировал в Формуле 1.

Гонка называлась «1000 км Цельтвега», проходила она на трассе, которую мы теперь знаем как Red Bull Ring, и 20-летний Ники Лауда выступал за австрийскую команду Bosch Racing Team, а его напарником был Отто Штуппахер, тоже австриец.

Кстати, в той же гонке на таком же спортпрототипе Porsche стартовал и Хельмут Марко, и его экипаж занял 8-е место в абсолютном зачёте и первое в своём классе. Лауде с напарником повезло куда меньше, они были классифицированы на предпоследнем, 21-м месте (9-е место в классе), но это уже другая история.

Теперь тот Porsche 910 образца 1966 года можно будет приобрести на аукционе, который проводит американская компания Motor Classic & Competition Corp. Организаторы торгов отдельно подчёркивают, в чём уникальность машины, и это не только тот факт, что её когда-то пилотировал Лауда, хотя это самое важное. Дело в том, что именно с неё началось производство спортпрототипов 910-й серии, её заводской номер – 001. А всего их было выпущено 29 экземпляров.

Машина оснащалась 220-сильным оппозитным 6-цилиндровым двигателем, разгонявшим её до скоростей, превышавших 270 км/ч; её кузовные детали изготавливались из стеклопластика, что в те времена было в порядке вещей. Зато корпус был очень лёгкий и крепился на прочном шасси трубчатой конструкции.

Эта машина начиная с 1966 года выходила на старт 250 гонок на выносливость, и на её счету несколько побед. В 1994 году она была приобретена частным коллекционером, прошла тщательную реставрацию и теперь практически в первозданном виде. Интерес к разного рода автомобильным редкостям в наше время высокий, и можно не сомневаться, что исторический спортпрототип, на котором однажды выступал Ники Лауда, обретёт нового владельца.

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