«Это отличное чувство». Овечкин снова принес «Вашингтону» победу и пишет историю

Овечкин оформил дубль в матче «Вашингтона» в Калгари

Александр Овечкин (№ 8) оформил победный дубль в матче «Вашингтона» с «Калгари» (5:2). Фото USA Today Sports «Кэпиталз» продолжают гонку за плей-офф.

«Стало больше седых волос»

«Вашингтон» завершил очередное турне на Запад, за неделю улучшил свое турнирное поражение и поднялся в первую восьмерку Восточной конференции. Александр Овечкин и компания делают все, чтобы не пропустить плей-офф второй год подряд при новой разгрузке состава перед дедлайном. После поражений от «Виннипега» (0:3) и «Эдмонтона» (2:7) команда Спенсера Карбери выиграла три матча подряд — с «Сиэтлом» (2:1), одним из лидеров лиги «Ванкувером» (2:1) и «Калгари» (5:2).

Овечкин перед выездом при обсуждении обмена Евгения Кузнецова в «Каролину» и затем после первой игры в турне повторил: «Кэпиталз» все еще в гонке, несмотря ни на что. И находил повод для шуток.

«Как вы будете противодействовать команде с такими центрфорвардами в разных звеньях, как Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль?» — спросили капитана «Кэпс» перед встречей с «Ойлерз». Ови рассмешил журналистов: «Что ж, у нас есть Коннор Макмайкл и Хендрикс Лапьер, посмотрим, кто кого».

Это было в несерьезной части короткой беседы, в которой россиянин также назвал главное наблюдение о себе на пути к 40-летию в сравнении с собой 20 лет назад: «Стало больше седых волос». До этого форвард сказал немало добрых слов о главном ассистенте в своей карьере Никласе Бэкстреме, отдал должное «Эдмонтону» и оценил сложность игры с одной из лучших команд лиги, в чем потом все убедились.

Фото USA Today Sports

«Мы все переживаем за него»

Овечкин забил победные голы в двух матчах подряд. Против «Ванкувера» отличились оба российских форварда «Вашингтона»: Иван Мирошниченко отметился классной передачей на Тома Уилсона, а капитан «Кэпиталз» забросил решающую шайбу при участии проводившего тысячную игру в лиге Ти Джея Оши. Против «Калгари» снайпер оформил дубль в большинстве: сначала сыграл на пятачке ворот Дастина Вольфа после быстрого входа в зону с передачами Уилсона и Макса Пачиоретти, затем бросил с вершины своего «офиса» в левом круге после комбинации Дилана Строума и Джона Карлсона.

Овечкин довел до 174 число вратарей НХЛ, которым забивал. Выше в этом рейтинге только Патрик Марло (177) и Яромир Ягр (178). Александр заодно приблизился к Ягру по победным голам (128 против 135), к Уэйну Гретцки — по матчам с двумя и более шайбами (170 против 189).

«Уверен, что будет еще на пару больше [голкиперов в списке]. Это нечто особенное — играть против таких парней. Очевидно, мы не добились результата, но это было достаточно забавно», — сказал вратарь «Флэймз» Вольф.

«Стабильность… не только в плане результативности, но и также в том, что он в составе, вынослив и может проводить игру за игрой все эти годы. Рад за него. Он забил свои 20-й и 21-й голы, и они были очень важными. Сегодня нам нужен был каждый кусочек этих голов», — сказал тренер «Кэпс» Карбери.

Овечкин (21 гол и 52 очка в 64 матчах этого регулярного чемпионата) добрался до отметки в 20 шайб в 19 сезонах в лиге. Ранее подобного добивались Горди Хоу (22), Рон Фрэнсис (20), Брендан Шэнахэн, Дэйв Андрейчук и Ягр (все трое — 19). Только трое при этом выбили 20 голов в 19 сезонах подряд — Ови, а также Хоу (22) и Шэнахэн (19). Россиянин — единственный, кто сделал это со старта карьеры.

«Это довольно впечатляюще, считаю. Это впечатляет. Он игрок мирового класса. Он игрок Зала славы. Не так много вещей еще не говорили о нем, а он продолжает делать это даже в 38 лет. Весело быть частью этого, весело следить», — сказал Строум.

«Мы все переживаем за него. Все невероятно рады, когда он забивает. Очевидно, все невероятно рады, когда кто-то забивает, но чувствую, что есть что-то еще с О. И сегодня это были два очень важных гола в том числе. Мы просто невероятно рады за него, просто стараемся помочь ему в этой гонке. Он выглядит очень круто», — сказал еще один центрфорвард «Кэпс» Лапьер.

Главный счетчик: Овечкин забил 843 гола за карьеру в НХЛ. До снайперского рекорда Гретцки (894) теперь 51 шайба.

Фото USA Today Sports

«Это хорошо для нас»

Капитан «Вашингтона» после матча в Калгари оценил возвращение команды в зону плей-офф впервые с начала года. «Кэпиталз» обошли «Детройт» и расположились за «Тампой» среди претендентов на две «уайлд кард» конференции, а также приблизились к «Филадельфии» на пороге топ-3 Столичного дивизиона. Форвард продолжает не только личную гонку.

«Да, это отличное чувство. Мы знаем, что это не будет легко. Да, мы продолжаем бороться, играть. Знаете, идем игру за игрой», — сказал Овечкин.

Формулу победы Александр описал так: «Думаю, мы играли просто, двигали шайбу, не передерживали ее. Вы могли видеть, как Пач нашел меня [перед воротами], очень хороший игровой момент. Второй [гол] — то же самое: Стром на Карли, а Карли — на меня».

Об изменениях в игре команды после двух поражений форвард заметил: «Как уже сказал, мы все понимаем, что еще можем сделать это, мы все еще в борьбе, каждое очко имеет значение. Конечно, все понимают, что еще сыграем с командами, которые тоже сражаются за плей-офф. И это будут матчи в режиме плей-офф, с атмосферой плей-офф. И знаете, это как бы хорошо для нас».

«Вашингтон» возвращается домой и через два дня примет «Торонто». После этого «Кэпиталз» проведут две игры за два дня — ждут в гости «Каролину» с Евгением Кузнецовым и Дмитрием Орловым, а затем «Виннипег».

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