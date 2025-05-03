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Футбол

Вингер Селтика выбыл до девяти месяцев из-за травмы колена

Вингер Селтика выбыл до девяти месяцев из-за травмы колена

    • Португальский вингер "Селтика" Жота получил повреждение крестообразных связок, что надолго выведет его из игры.

    Тренер команды Брендан Роджерс подтвердил, что он выбыл на срок от шести до девяти месяцев. 26-летний игрок получил серьезную травму колена во время выездной игры, где его команда победила "Данди Юнайтед" со счетом 5:0 в минувшие выходные.

    Его сняли с игры в первом тайме на "Таннадис Парк", когда "Селтик" выиграл четвертый подряд титул чемпиона Шотландии. Игрок покинул стадион на костылях.

    Жота вернулся в "Селтик" из "Ренна" в январе за 8 миллионов фунтов стерлингов. С тех пор он забил 5 голов в 16 матчах.

    www.ua-football.com

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