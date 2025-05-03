Альварес – Скалл, Баколе – Аджагба. Анонс масштабного шоу в Эр-Рияде

Getty Images/Global Images Ukraine. Сауль Альварес – Уильям Скалл

В ночь на 4 мая на арене «The Venue Riyadh Season» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится масштабный вечер бокса, главным событием которого станет бой за звание абсолютного чемпиона мира.

Сауль Альварес (62–2–2, 39 KO) – Вильям Скалл (23–0, 9 KO)

Альварес – чемпион мира в четырех дивизионах, который в 2021 году завоевал все четыре титула во втором среднем весе. Мексиканец продолжает доминировать в своем дивизионе, однако в прошлом году был вынужден отказаться от титула IBF.

Международная боксерская федерация заставляла Сауля провести обязательную защиту против малоизвестного кубинца Вильяма Скалла. Чемпион ожидаемо отказался от этой затеи, оставил пояс IBF вакантным и ушел искать друге варианты. Но!

В этом году Альварес подписал финансово выгодный контракт с влиятельным функционером Турки Аль-Шейхом, который намерен организовать осенью бой с Теренсом Кроуфордом. Именно по этой причине мексиканец согласился встретиться со Скаллом – чтобы в сентябре выйти на ринг с четырьмя титулами. Это если сенсации не случится. Хотя шансы на победу кубинского чемпиона минимальные.

Вильям никогда звезд с неба не хватал, но в прошлом году получил титульный шанс, которым воспользовался на 100%. Кубинец в непростом поединке одолел россиянина Владимира Шишкина и завоевал вакантный титул IBF.

О шансах в этом поединке говорить смысла нет. Если не будет каких-то форс-мажоров, то зрители увидят односторонний поединок с огромным преимуществом мексиканца. В ударной мощи Скалл серьезно уступает оппоненту, хуже двигается на ногах и очень плохо режет углы. Альварес будет намного быстрее и точнее в каждом из эпизодов. Если мексиканец не будет форсировать события и работать на публику, то у кубинца появятся шанс услышать гонг после 12-го раунда. Не больше.

Прогноз Sport.ua: разгромная победа Альвареса по очкам.

Мартин Баколе (21–2, 16 KO) – Эфе Аджагба (20–1, 14 KO)

Пока многие обсуждают (и осуждают) необдуманное решение Баколе выйти на Джозефа Паркера в феврале этого года, сам боксер уверяет что он ничего не потерял.

Судите сами: Баколе рассказал о разговоре с влиятельным функционером Турки Аль-Шейхом. Тот пообещал Мартину реванш с новозеландцем в случае победы в ночь на 3 мая. Представитель ДР Конго ранее признался, что ему предложили очень солидные деньги за то, что он согласился принять бой с Паркером на коротком уведомлении.

Так что, в этом плане грозный боксер не теряет ничего. Шанса на полноценный титул у него пока нет, как и у других боксеров супертяжелого веса. Пока неизвестно, чем закончится противостояние Александра Усика и Даниеля Дюбуа (вариант с трилогией исключать нельзя). Лучшим вариантом остается одолеть Аджагбу и побить новозеландца в реванше, который владеет временным титулом, кстати.

А что Аджагба? Крепкий боксер с мощным ударом, неплохим подбородком и очень солидной оппозицией (Валлиш, Демирезен, Киладзе, Кожану). В 2021 году неожиданно потерпел первое (и единственное) поражение в своей карьере от кубинца Фрэнка Санчеса, но после этого снова вышел на победную тропу. Нанес дебютные поражения перспективным боксерам – Стефену Шоу и Жану Кособуцкому.

Шансы боксеров можно считать примерно равными, но все же Мартин подходит к предстоящему поединку фаворитом. У него очень мощный удар и солидный джеб, которым он отпугивает оппонента, чтобы держать того на удобной дистанции. Да, Аджагбу тоже нельзя назвать безударным, но его арсенал уступает Мартину.

Нас ожидает интересное и, вероятно, зрелищное противостояние, в котором многое будет зависеть от формы представителя ДР Конго. Баколе – один из лучших боксеров супертяжелого веса с внушительным потенциалом, который может стать чемпионом мира после ухода Усика. Но все зависит от его физической формы и мотивации. Если с этим будет все в порядке, то Эфе рискует не дождаться последнего раунда. Но и Аджагбу списывать со счетов точно нельзя – один точный удар в супертяжелом весе может решить исход противостояния.

Прогноз Sport.ua: победа Баколе нокаутом в 5-6 раундах

Бруно Сураче (26–0–2, 5 KO) – Хайме Мунгия (44–2, 35 KO)

Сураче стал автором одной из самых громких сенсаций в мире бокса в прошлом году. Аутсайдер, которому не давали ни единого шанса, на глазах у мексиканской публики нокаутировал их любимца Мунгию. Недооценка? Или уровень Бруно намного выше, чем ожидали эксперты и болельщики?

Нокаут Мунгии стал шоком для всех поклонников бокса еще и потому, что француз никогда не славился мощным ударом. Он имеет приличную технику, неплохо двигается на ногах, но разового мощного удара у Бруно никогда не было (пять нокаутов за 28 боев).

Мунгии крайне необходимо не только побеждать оппонента, но и сделать это уверенно, если он намерен в обозримом будущем снова побороться за титул чемпиона мира. В последних трех поединках мексиканец дважды потерпел поражения – кроме Сураче проигрывал Саулю Альваресу и побеждал Эрика Базиняна.

Не будем уменшать заслуги Сураче, но на данный момент кажется, что причиной его сенсационной победы является очень серьезная недооценка со стороны бывшего экс-чемпиона. Мунгия уже заявил, что докажет свою силу и в реванше одолеет соперника. Для этой цели даже поменял тренера – теперь работает в команде… Сауля Альвареса, которому проигрывал ранее.

Мунгия должен побеждать досрочно, учитывая его нокаутирующую мощь, превосходную скорость и умение резать углы. Сураче нужно на протяжении всей дистанции делать ставку на контратаки и быть внимательным в защите. Тягаться с Хайме в открытом боксе – как стрелять себе в ногу.

Прогноз Sport.ua: уверенная победа Мунгии (нокаут в четвертом раунде)

Файткард шоу в Эр-Рияде (Саудовская Аравия):

Сауль Альварес (62–2–2, 39 KO) – Вильям Скалл (23–0, 9 KO)

Баду Джек (28–3–3, 17 KO) – Ноэль Гевор Микаэлян (27–2, 12 KO)

Бруно Сураче (26–0–2, 5 KO) – Хайме Мунгия (44–2, 35 KO)

Мартин Баколе (21–2, 16 KO) – Эфе Аджагба (20–1, 14 KO)

Марко Верде (дебют) – Мичел Галван (4–5–3, 2 КО)

Брайан Леон (6–0, 6 KO) – Аарон Роча (11–3–1, 7 КО)

Ричард Риакпоре (17–1, 13 КО) – Кевин Эспиндола (9–9, 4 КО)

Мохаммед Алакель (3–0, 0 КО) – Александр Моралес (6–13–5, 2 КО)

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