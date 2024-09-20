У Джошуа и Дюбуа есть все, чтобы подарить незабываемое шоу

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа (справа)

21 сентября в Лондоне на арене «Уэмбли» состоится чемпионское противостояние за титул IBF в супертяжелом весе. Чемпион мира Даниэль Дюбуа (21-2, 20 КО) впервые будет защищать пояс в противостоянии против бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа (28-3, 25 КО). Огромное противостояние или мисматч, который продают, как настоящую битву? Разбираемся.

Дюбуа и Джошуа побеждали после Усика. И это было очень уверенно

Поединок боксеров, проигрывавших Александру Усику. И это не единственный след украинца в этом противостоянии. Титул здесь также появился только из-за Александра.

Именно в противостоянии против Джошуа Усик выиграл несколько титулов. В том числе, и пояс IBF. Далее Александр защитил этот пояс и в реванше против Энтони, и в поединке против Даниэля Дюбуа, и в бою против Тайсона Фьюри.

А потом оставил пояс. На самом же деле, украинский боксер мог попытаться поспорить за титул. IBF назначила защиту против Дюбуа, однако можно было попытаться договориться, чтобы реванш против Фьюри был за все титулы. Но это уже не было нужно самому Усику. Он уже был абсолютным чемпионом, а то, будут ли на кону все титулы, должно интересовать лишь сторону Тайсона.

Теперь Дюбуа – полноценный чемпион мира. И это впервые в его карьере, хотя чемпионом он уже был. Просто тогда полноценный пояс суперчемпиона WBA был как раз у Александра Усика. Именно из-за него британец получил этот титульный шанс.

Теперь Дюбуа имеет наиболее полноценный пояс из доступных, а поединок против Джошуа станет первой его защитой. И трудно представить более ответственную защиту, чем эта. Арена «Уэмбли» будет заполнена на все сто процентов. В общей сложности она рассчитана на 90 тысяч зрителей. Бокс может собирать больше – благодаря местам у ринга. Та же встреча Диллиана Уайта и Тайсона Фьюри собирала 94 тысячи зрителей. Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа соберут 96 тысяч зрителей – Турки Аль-Аш-Шейх подтвердил, что все билеты были распроданы.

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа (справа)

Но стоит ли этот поединок того? Многие зрители бокса и эксперты рассказывают о том, что у чемпиона нет шансов против такого претендента. Говорят, что слишком Энтони Джошуа силен на данный момент.

И с этим сложно спорить. После Усика Джошуа не проигрывал ни разу. Были побиты Джермейн Франклин, Роберт Хелениус, Отто Валлин и Франсис Нганну. И только один боксер не был нокаутирован – первый, Джермейн Франклин.

Самое характерное в том, что это четыре совершенно разных боксера. Маленький американец похож на Энди Руиса. Огромный финский боксер, габаритнее даже Джошуа. Подвижный левша, который бил Мурата Гассиева и мучил Тайсона Фьюри. И самый сильный физически экс-чемпион ММА-промоушена UFC.

Все они были побиты, причем, в основном, в ярком стиле. За исключением Франклина, но это первый поединок в карьере после двух поражений подряд, можно сделать на это скидку. Нганну и Хелениус упали в эпическом стиле, а Валлин был тотально разбит.

Это ясно. Но столь ли мизерны шансы Дюбуа? Действительно ли он выглядел сильно хуже Энтони Джошуа? Далеко не факт.

Британца много обвиняли в том, что он слился с поединка против Александра Усика. И, если говорить откровенно, то последнее попадание не выглядело, как такое, которое должно было нокаутировать Дюбуа.

Однако дальше к нему минимум вопросов. Даниэль стал первым боксером, досрочно побившим Джаррелла Миллера. Тем не менее, этот габаритный американец – неудобный соперник. Удар держит хорошо, постоянно прессингует, давит, бьет силовым. И его очень сложно сломать или остановить. А Дюбуа смог. Смог и побеждать в разменах, и быть лучше, боксируя с дистанции, и еще добиться досрочной победы.

Затем был Филип Хргович, в противостоянии с которым именно хорват почему-то считался фаворитом. Дюбуа доказал, что это не так. Даниэль перебил соперника на всех дистанциях, выбил из него все силы и добил. Это была вторая подряд досрочная победа Дюбуа над боксерами, ранее никогда не проигрывавшими досрочно.

Так что сказать, что Дюбуа ничего не показал после Усика, нельзя. Показал и доказал, что готов буквально сразиться с любым соперником. Даже с Энтони Джошуа.

Кто фаворит?

Букмекеры также считают претендента фаворитом. На Энтони Джошуа можно поставить с коэффициентом 1.26. На Даниэля Дюбуа – с коэффициентом 4.10.

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Вообще-то, все логично. Более опытный боксер, имеющий лучшие навыки и не слишком старый, является фаворитом. Может ли Дюбуа создать сопернику проблемы? Тоже может.

Хотелось бы увидеть, кто из боксеров выигрывает битву джебов. Кто быстрее выйдет на удобную дистанцию. И не окажется ли, что такая дистанция для Дюбуа станет очень неудобной для Джошуа.

А также посмотреть на то, как Дюбуа держит удар топового бойца. При всем уважении к Миллеру и даже Хрговичу, они не бьют так, как Энтони. Британец заряжает не только сильно, но точно и вовремя. Дюбуа с ударами такого качества в профессиональном боксе еще не сталкивался.

Итак, поединок точно достоин внимания и времени. Это точно не избиение без шансов молодого чемпиона. У Дюбуа есть, что предложить сопернику. Но для победы ему предстоит сделать очень много. Возможно, страдать в ринге, но вставать и продолжать гнуть свою линию.

И поэтому этот поединок становится еще более ожидаемым.

4.10

–

1.26

Сделать ставку Зробити ставку

sport.ua