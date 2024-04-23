Карен ЧУХАДЖЯН: «Скарфф – неудобный противник, бой будет непростым»

boxingscene. Карен Чухаджян

Известный украинский боксер Карен Чухаджян в интервью Sport.ua поделился ожиданиями от боя против Гарри Скарффа (17 мая):

– Карен, 17 мая ты проведешь бой против Гарри Скарффа за статус официального претендента на титул чемпиона мира. Что знаешь о своем сопернике и какие сильные стороны можешь выделить?

– Противник высокий, длиннорукий, вязкий, довольно неудобный, оправдывает свою боксерскую кличку, бой однозначно будет непростым.

– В случае победы ты снова проведешь бой против чемпиона мира Джарона Энниса (прим. автора: Чухаджян боксировал с Эннисом за временный титул чемпиона мира и проиграл американцу по очкам). Вспоминая первый бой с ним, как можешь оценить свое выступление?

– Мое прошлое выступление против Энниса мне не понравилось, не все получалось, но бой с ним открыл нам многое, над чем нужно поработать. Бой в США в большом шоу, против сильного соперника – это хороший, ценный опыт для меня.

– Можно ли сказать, что реванш с ним – это более важный и рискованный бой, чем первый поединок?

– Не хочется заглядывать за спину Скарффу, любой следующий поединок важнее предыдущего.

– Возвращаясь к предстоящему поединку против Скарффа, расскажи, как и где проходит подготовка к поединку?

– Подготовка проходит в Киеве под руководством моего тренера Вячеслава Сенченко. У нас есть 3 спарринг партнера, подготовка проходит хорошо, мы работаем на результат.

sport.ua