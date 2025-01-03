Аль-Шейх рассказал, как бы прошел бой между Виталием Кличко и Джо Фрейзером

Руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх принял участие в блиц-опросе где выбрал между лучшими боксерами мира. Аль-Шейх считает, что Виталий Кличко смог бы победить легендарного супертяжеловеса Джо Фрейзера.
– Энтони Джошуа или Майк Тайсон?
– Майк Тайсон
– Майк Тайсон или Деонтей Уайлдер?
– Майк Тайсон
– Майк Тайсон или Даниэль Дюбуа?
– Даниэль Дюбуа
– Даниэль Дюбуа или Эвандер Холифилд?
– Даниэль Дюбуа
– Даниэль Дюбуа или Виталий Кличко?
– Виталий Кличко
– Виталий Кличко или Джо Фрейзер?
– Виталий Кличко
Ранее Турки Аль-Шейх рассказал, что ему интересна организация боя между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.