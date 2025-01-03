Аль-Шейх рассказал, как бы прошел бой между Виталием Кличко и Джо Фрейзером

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Кличко

Руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх принял участие в блиц-опросе где выбрал между лучшими боксерами мира. Аль-Шейх считает, что Виталий Кличко смог бы победить легендарного супертяжеловеса Джо Фрейзера.

– Энтони Джошуа или Майк Тайсон?

– Майк Тайсон

– Майк Тайсон или Деонтей Уайлдер?

– Майк Тайсон

– Майк Тайсон или Даниэль Дюбуа?

– Даниэль Дюбуа

– Даниэль Дюбуа или Эвандер Холифилд?

– Даниэль Дюбуа

– Даниэль Дюбуа или Виталий Кличко?

– Виталий Кличко

– Виталий Кличко или Джо Фрейзер?

– Виталий Кличко

Ранее Турки Аль-Шейх рассказал, что ему интересна организация боя между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

sport.ua