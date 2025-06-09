Тайсон Ф’ЮРИ: «Выйти на ринг с этим боксером? Вы думаете, я идиот?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри ответил на вопрос журналистов, готов ли он вернуться на ринг ради поединка против топового проспекта супертяжелого веса Мозеса Итаумы.

«Бой против Мозеса Итаумы? Вы считаете, что я идиот?», – коротко ответил Тайсон Фьюри.

Ранее чемпион мира в хевивейте по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александр Усик назвал супертяжа, который будет доминировать в будущем. Александр выделил британского топ-проспекта Мозеса Итауму, который на профи-ринге выиграл 12 боев, десять из которых закончил досрочно

sport.ua