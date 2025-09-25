Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Красюк

Бывший промоутер Александра Усика Александр Красюк поделился мыслями о последнем бое украинца с Даниэлем Дюбуа.

«Почему перед боем я не делал никаких прогнозов на исход поединка? Имел очень плохие предчувствия перед этим поединком. Но как только я увидел глаза Александра на экране перед началом поединка, у меня не осталось никаких сомнений. Я увидел режим убийцы», – сказал Красюк.

Напомним, что вечером 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошло большое шоу бокса с поединком за абсолют. Главным событием стал бой-реванш: Александр Усик (Украина) – Даниэль Дюбуа (Великобритания). Украинец сумел нокаутировать соперника в пятом раунде и во второй раз стать абсолютным чемпионом супертяжелого веса.

sport.ua