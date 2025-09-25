Серхио Перес впервые посетил базу Cadillac

В Cadillac продолжают подготовку к дебютному сезону в Формуле 1. Накануне базу команды в Сильверстоуне впервые посетил Серхио Перес, которому предстоит выступать за Cadillac в 2026 году.

Пресс-служба команды опубликовала несколько коротких роликов в социальных сетях. На одном из видео Серхио обращается к сотрудникам Cadillac во время небольшого брифинга, и можно расслышать слова мексиканского гонщика: «Конечно, важно начать правильно. Но для меня не так уж и важно, как мы начнём. Важнее, на каких позициях мы финишируем».

В планах Серхио Переса посетить вторую базу своей команды, которая расположена в городе Шарлотт, штат Северная Каролина.

