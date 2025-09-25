Легенда тенниса Винус Уильямс выйдет замуж на итальянском острове Искья: стали известны подробности торжества

45-летняя Винус Уильямс после выступления на US Open готовится к свадьбе с итальянским актером Андреа Прети



Свадебная церемония легендарной теннисистки Винус Уильямс с итальянским актером и моделью Андреа Прети состоится на острове Искья, который расположен в Неаполитанском заливе. Проведение торжественной части запланировано на маяке Пунта Императоре – действующем маяке, возвышающемся на скалистом мысе с панорамными видами. Добраться туда можно только по узкой каменной тропе и поднявшись по 155 ступенькам.

После обмена клятвами празднование продолжится в ресторане Lisola, открытом только в прошлом году. Заведение будет тщательно охраняться, чтобы обеспечить приватность пары.

После выступления в Нью-Йорке Винус отправилась в Лондон, где провела несколько дней у друзей на загородной вилле, а оттуда поехала в Италию – уже готовиться к своему особому дню. Это будет первый брак Уильямс-старшей.

Слухи о ее помолвке с Прети появились еще в 2024 году, а подтвердила их теннисистка только этим летом после яркой девичьей вечеринки на яхте у Менорки. В списке гостей церемонии, который пока не разглашается, ожидают немало известных спортсменов и представителей шоу-бизнеса.

37-летний Андреа Прети родился в Дании, но позже переехал в Италию. Он занимался модельной работой, а позже заинтересовался кино. Прети выступил продюсером, сценаристом и актером в ленте “Еще один день” (2015). Тогда же он снялся в итальянско-российской мелодраме “Любовь прет-а-порте”, которая вышла на экраны лишь спустя несколько лет. Прети появился в нескольких эпизодах итальянского сериала “Профессор” (2021), а в последние годы снялся в двух эротических драмах польского производства – “Девушки из Дубая” и “Соблазн”.



btu.org.ua