Мика Сало о дебюте в Ф1 на закате эры Lotus

Мика Сало вошёл в историю Формулы 1 прежде всего как гонщик, в 1999 году заменивший травмированного Михаэля Шумахера в Ferrari и дважды, в Хоккенхайме и Монце, поднимавшийся на подиум. В частности благодаря этим результатам по итогам сезона Скудерия в командном зачёте на 4 очка опередила McLaren и завоевала Кубок конструкторов.

Но дебютировал Мика в Формуле 1 в конце сезона 1994 года тоже при весьма интересных обстоятельствах, о которых он рассказал в интервью финскому таблоиду Ilta-Sanomat.

В конце 1994 года команда Lotus уже была, по сути, банкротом. Ей нужен был гонщик, который бы заплатил хоть какие-то деньги за право выступить в двух последних гонках сезона, и Питер Коллинз, руководивший командой в тот драматичный период, обратился к Мике Сало, в то время выступавшему в японской серии F3000.

Сало удалось быстро собрать около $150 тысяч наличными, он упаковал пачки с купюрами в рюкзак с картинкой Дональда Дака и отправился в Сузуку, посколько дело было в начале ноября, а 6-го ноября должен был состояться Гран При Японии.

Практически все эти деньги пошли на зарплату механикам, которым команда уже давно была должна.

«Всё закрутилось так быстро, что я почти не успевал осмыслить ситуацию, в которой оказался, – вспоминает Мика. – Машину я впервые увидел всего за час до начала тренировок. Команда тепло меня встретила, и механики успели подготовить сиденье».

Под конец того сезона в Lotus происходила настоящая чехарда с гонщикам, в частности, за полтора месяца до этого из команды в Benetton перешёл Джонни Херберт, на одну гонку его заменил француз Эрик Бернар, а в Японии напарником итальянца Алекса Дзанарди стал уже Мика Сало.

Мика в тот момент даже не обратил внимание на мрачноватую атмосферу, царившую в боксах Lotus. В Сузуке по итогам квалификации он стартовал из последнего ряда, что было вполне ожидаемо, ведь машина Lotus 109 с двигателем Mugen-Honda была для него совершенно новой. Но финишировал он десятым, и это можно считать вполне достойным результатом – во всяком случае, напарника он опередил.

Стоит напомнить, что в те времена очки зарабатывали только гонщики первой шестёрки.

Поскольку Мика очень неплохо справился с задачей в своей своей дебютной гонке, то в команде доверили ему выступить и в Гран При Австралии, в финале сезона. И тот этап на трассе в Аделаиде стал последней гонкой в истории Team Lotus, созданной Колином Чэпмэном ещё в начале 50-х.

«Когда гонка в Аделаиде завершилась, было впечатление, что всё идёт абсолютно нормально, – продолжил Сало. – Вероятно, всю правду о ситуации знал только менеджмент команды, вряд ли кто-то ещё».

Впрочем, Мика, которому тогда было 27 лет, уже о многом догадывался, поэтому в паузе между Гран При Японии и Австралии подписал контракт с Tyrrell на сезон 1995 года. Болельщики со стажем помнят, что 30 лет назад на машинах этой британской команды появились более чем заметные логотипы финской компании Nokia.

«Договорённости с Nokia были достигнуты позже, после того, как я уже подписал контракт с Tyrrell, и не думаю, что ситуацию с Lotus можно было спасти, – подытожил финский гонщик. – Коллинз и его деловой партнёр Петер Райт пытались спасти хотя бы что-то. В игру вступил Дэвид Хант (брат Джеймса Ханта, чемпиона мира 1976 года), но его появлению в команде рады не были, точно могу сказать. Это был отчаянный ход, и я тоже мог стать невольным участником той ситуации. К счастью, не стал».

Хотя имя Team Lotus вернулось в Формулу 1 в 2010 году, новая команда уже не имела ровно никакого отношения к некогда славному проекту Колина Чэпмэна и его сподвижников, хотя у неё был всё тот же знаменитый логотип. Впрочем, можно сказать, что история марки продолжилась, но на другом уровне.

При желании можно даже усматривать некую символику в том, что последним гонщиком, одержавшим победу за рулём машины Lotus F1 Team, тоже был финн, и это тоже было в Австралии. 17 марта 2013 года линию финиша в мельбурнском Альберт-парке первым пересёк Кими Райкконен, но это была уже совсем другая история.

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