Ландо Норрис: Я был уверен, что смогу победить

Ландо Норрис выиграл Гран При Нидерландов с преимуществом, превысившим 20 секунд, что удивило даже его команду. По словам гонщика McLaren, уже после нескольких первых кругов он почувствовал уверенность в том, что сможет победить.

Ландо Норрис (1-й): «Не могу назвать гонку идеальной, ведь у меня опять были сложности на первом круге, но затем всё сложилось замечательно! Темп был отличный, машина работала невероятно здорово, и мне было вполне комфортно за рулём.

Главное, мне удалось обогнать Макса Ферстаппена, после чего стало уже проще. Хотя гонка прошла по вполне линейному сценарию, она всё-таки была по-своему трудной, но я получил большое удовольствие.

Радует, что трибуны до отказа заполнены публикой, причём у нас есть немало болельщиков и среди голландцев, и я благодарен им за поддержку. Хотя, конечно, кого-то моя победа огорчила, но надеюсь, что гонка всем понравилась.

Думаю, уже в самом начале гонки я почувствовал уверенность в том, что смогу победить. Пожалуй, где-то в районе 5-го или 7-го круга. Я ожидал, что Макс сможет прибавить и начнёт наращивать преимущество, но этого не произошло – тогда-то я понял, что мы ещё поборемся!

При этом его темп постепенно падал, а я ехал всё быстрее, и это поднимало мне настроение. Я мог атаковать, трасса передо мной была свободна, а это всегда помогает».

Оскар Пиастри (4-й): «Всё просто: я застрял в зоне турбулентности за машиной, ехавшей впереди, вот и всё. Когда трасса передо мной была свободна, наш темп был на хорошем уровне, но 65 из 72 кругов гонки я провёл позади чьей-то машины.

Стартовал я тоже не лучшим образом, а потом преимущество в темпе было не настолько велико, чтобы пытаться совершить обгон. Конечно, результат немного расстроил, учитывая, на какой темп способна машина – в общем, уик-энд сложился не так, как бы мне хотелось.

Полагаю, на старте у нас с напарником возникли одинаковые сложности – мы не смогли хорошо тронуться с места, и это во многом предопределило мою гонку. Всё это ещё предстоит проанализировать.

Мне удалось довольно быстро обогнать Джорджа Расселла, но лишь за счёт разницы в состоянии резины, а когда я пытался догнать Шарля Леклера, то в значительной степени израсходовал ресурс шин, и когда я смог подобраться к Ferrari, шины уже были изношены».

Источник