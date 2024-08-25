Бундеслига. Вольфсбург – Бавария 2:3. Видео голов и обзор матча

Полноценный камбэк хозяев не удался
Фото: Баварія
Дебют Венсана Компани во главе "Баварии" в Бундеслиге получился победным. В 1-м туре мюнхенцы посетили Вольфсбург. Команда доминировала на поле, правда более кусачими у ворот были хозяева.
"Вольфсбург" сумел отыграться и выйти вперед в счете после забитого гола Мусиалы, но впоследствии потерял преимущество и уступил. "Бавария" берет свое в стартовом туре чемпионата.
Бундеслига. 1-й тур
Вольфсбург, "Фольксваген Арена"
"Вольфсбург" – "Бавария“ 2:3
Голы: Майер 47 (п), 55 – Мусиала 19, Каминский 65 (аг), Гнабри 82