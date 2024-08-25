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Футбол

Бундеслига. Вольфсбург – Бавария 2:3. Видео голов и обзор матча

Полноценный камбэк хозяев не удался

Бундеслига. Вольфсбург - Бавария 2:3. Видео голов и обзор матча

Фото: Баварія

    • Дебют Венсана Компани во главе "Баварии" в Бундеслиге получился победным. В 1-м туре мюнхенцы посетили Вольфсбург. Команда доминировала на поле, правда более кусачими у ворот были хозяева.

    "Вольфсбург" сумел отыграться и выйти вперед в счете после забитого гола Мусиалы, но впоследствии потерял преимущество и уступил. "Бавария" берет свое в стартовом туре чемпионата.

    Бундеслига. 1-й тур

    Вольфсбург, "Фольксваген Арена"

    "Вольфсбург" – "Бавария“ 2:3

    Голы: Майер 47 (п), 55 – Мусиала 19, Каминский 65 (аг), Гнабри 82

    www.ua-football.com

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