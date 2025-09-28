«Оболонь» и «Заря»: обзор ничьей и планы на будущее

27 сентября в Киеве на стадионе «Оболонь Арена» состоялся матч седьмого тура Украинской Премьер-лиги, в котором местная команда «Оболонь» сыграла вничью 0:0 с «Зарей». Несмотря на отсутствие голов, игра оставила после себя много вопросов и разочарований для обеих сторон. О том, что происходило на поле, как команда готовится к следующему матчу с «Вересом», а также о ключевых моментах игры, рассказал Олег Слободян, один из игроков «Оболони». Материал подготовила редакция euro.com.ua по материалам источника.

Вопросы и улучшения после ничьей с «Зарей»

После ничьей с «Динамо» и последующих неудач, «Оболонь» продолжает искать свою игру. Олег Слободян, комментируя текущее состояние команды, отметил: «Все нормально. Понимаете, сейчас такой период, его нужно перетерпеть. Мы начали сезон удачно, и, возможно, мы просто переживаем спад. Но мы играем нормальный, добротный футбол. Даже с теми же «Карпатами» во втором тайме мы создали множество моментов, просто не смогли их реализовать».

Отсутствие удачи в завершающих стадиях атак

Ключевым моментом встречи с «Зарей» стало отсутствие реализации созданных моментов. Олег Слободян уверен, что «дело в холодной голове». «Мы создали моменты в обоих таймах, могли забивать. Даже в последние секунды Прокопенко мог вырвать победу, но немного спокойствия не хватило», — рассказал он. В целом, по словам игрока, тренеры «Оболони» довольны игрой, но результат оставляет осадок: «За первый тайм мы точно заслужили хотя бы гол».

Поддержка юных болельщиков и следующий матч с «Вересом»

Как отметил Слободян, поддержка болельщиков играет важную роль. «Особенно приятно видеть мальчиков, которые болеют за нас. Это мотивирует, когда видишь такие искренние эмоции», — добавил он. Что касается следующего соперника — «Вереса», то Олег уверен, что матч будет непростым. «Я всегда говорил, что «Верес» — одна из самых организованных команд лиги. Они всегда играют по плану, и с ними всегда тяжело. Но мы играем дома и будем стремиться к победе», — заключил он.

Напомним, мы также писали о том, что еще один игрок Барселоны может выбыть из игры.