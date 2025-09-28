Артем Довбик забил гол и получил высокую оценку

28 сентября на «Стадио Олимпико» в Риме прошел матч пятого тура чемпионата Италии, в котором римская «Рома» одержала победу над «Вероной» со счетом 2:0. В составе победителей отличился украинский нападающий Артем Довбик, который вышел в стартовом составе и провел на поле 60 минут. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Довбик забил один гол в матче, что стало важным вкладом в итоговый успех своей команды. За свою игру украинец получил оценку 7.2 балла на статистических порталах WhoScored и SofaScore. Эти оценки подтверждают стабильную форму Довбика, который продолжает демонстрировать хорошие результаты в Серии А.

Лучшим игроком по версии SofaScore стал аргентинский вингер «Ромы» Матиас Суле, который забил гол и получил оценку 7.6. А по версии WhoScored, лучшим игроком встречи стал голкипер «Ромы» Миле Свилар, сделавший 3 сейва и получивший оценку 7.8.

Видео гола Довбика

