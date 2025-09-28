Форсберг может стать пятым в истории игроком НХЛ в интересном рейтинге

Getty Images/Global Images Ukraine. Филип Форсберг

Филип Форсберг может стать 5-м игроком НХЛ в истории, который наберет хотя бы одно очко в стартовых матчах 10 сезонов подряд.

Произойти это может в поединке «Нэшвилл Предаторс» – «Коламбус Блю Джекетс», который будет сыгран 10 октября.

Только 4 игрока в истории НХЛ имеют в своем активе 10+ сезонов с набранными очками в первой игре сезона: Винсент Лекавалье (11), виктор козлов (11), Яромир Ягр (10), сергей зубов (10).

Кроме Форсберга, по 9 таких сезонов имеют Хенрик и Даниэль Седины, Билл Герин, Стефан Ричер и Дуг Харви.

В предсезонных матчах НХЛ Форсберг набирал очки только в одном из трех. В поединке против «Флориды» швед забросил шайбу и отдал результативную передачу.

sport.ua