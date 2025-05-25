Швейцария – США. Прогноз и анонс на финал чемпионата мира по хоккею

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25 мая, определится новый чемпион мира по хоккею, победителя в финале определят Швейцария – США.

Матч начнется в 21:20 по киевскому времени.

Швейцария

Для швейцарцев этот турнир прошел гладко, они проиграли только первый матч в овертайме чехам, после чего было 8 побед подряд, что привело их в финал. Команда стала первой в своей группе, что частично обеспечило им удобную сетку, в четвертьфинале они разгромили Австрию – 6:0. Не было проблем и в полуфинале, когда удалось обыграть главную сенсацию турнира Данию – 7:0.

Для швейцарцев это второй финал кряду и пятый в истории, раньше команда никогда не становилась чемпионом мира, сейчас есть очередной шанс. Следующий чемпионат мира запланирован, как раз в Швейцарии.

США

До начала турнира в американцев не сильно верили, пусть у них состав и состоит с игроков клубов НХЛ, большие звезды сюда не приехали. Было понятно, что надо бороться в каждом матче, но условный вылет в плей-офф поймут. В группе команда выглядела неоднозначно, хотя смогла финишировать на втором месте.

Смогли прибавить американцы в плей-офф, где в четвертьфинале одолели непростых финнов, а в полуфинале одолели хозяев турнира шведов со счетом – 6:2, хоть считались андердогами встречи.

Сборная США играла в финалах чемпионатов мира 11 раз, но становилась чемпионом всего дважды, что звучит немного дико, учитывая, что именно в этой стране сильнейшая лига в мире.

Личные встречи

Долго вспоминать последнюю очную встречу команд не придется, ведь они играли между собой на этом турнире. В том матче на групповой стадии швейцарцы закинули две шайбы в первом периоде, а потом умело довели матч до победы со счетом 3:0.

Прогноз

Пара финалистов настолько непредсказуема, что букмекеры не рискнули выделить фаворита.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Швейцарии – 2,52, ничья – 4,24, победа США – 2,3. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Хочется увидеть зрелищный хоккей, но учитывая цену ошибки, жду осторожной игры. Ставлю на тотал меньше 5,5 шайб за 1,7.

Прогноз Sport.ua

Швейцария 25.05.2025 –

21:20

США Тотал меньше 5.5

1.70 Сделать ставку

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