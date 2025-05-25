Элина Свитолина: “Сейчас я чувствую, что не так уж и далека от топ-10”

Украинская теннисистка Элина Свитолина пообщалась с журналистами после выхода во второй круг Открытого чемпионата Франции



Поздравляем! Первый день на корте, какие ощущения?

– Это был хороший матч с моей стороны. Я чувствовала, что играю хорошо. С самого начала было важно сосредоточиться. В первых раундах всегда непросто. Да, я рада, что смогла показать хороший уровень игры от первого до последнего очка.

– У вас был удачный грунтовый сезон. Как вы чувствовали себя, приехав сюда? Наверное, вы приехали с большим запасом уверенности?

– Да, действительно, у меня были хорошие турниры перед Ролан Гаррос. Конечно, победа на турнире WTA 250 в Руане, это был отличный турнир для меня. Затем я хорошо сыграла в Мадриде, а также в Риме. Я чувствовала, что нахожу свою игру в разных условиях. И это придало мне много уверенности. Так что сейчас я буду работать над некоторыми вещами в выходной, чтобы улучшить то, что нужно. Да, просто постараюсь показать свою лучшую игру в следующем раунде.

– Вы считаете себя лучшей теннисисткой сейчас, чем тогда, когда были третьей ракеткой мира?

– Конечно, сейчас у меня есть весь опыт прошлых лет. Я чувствую, что мощнее пробиваю, а также, что моя подача хорошо работает. В то время, как мне кажется, я была очень сильной физически. А сейчас я имею более мощные удары. То есть всего понемногу. Но самое главное, что у меня есть и что хорошо иметь, – это весь этот опыт предыдущих лет, когда я была в топе женского тенниса. Сейчас я чувствую, что не так уж и далека от топ-10. Это моя цель на этот сезон: показывать действительно хороший теннис и, конечно, иметь хороший рейтинг.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции Элина Свитолина сыграет против венгерской теннисистки Анны Бондар. Подписывайтесь на наш Telegram канал, чтобы не пропустить трансляцию матча с участием Элины Свитолиной.

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