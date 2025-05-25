Ф2: Алекс Данн потеряет 10 мест на старте в Барселоне

Стюарды в Монако вынесли вполне ожидаемый вердикт, признав Алекса Данна, гонщика Rodin Motorsport, виновником столкновения с Виктором Мартеном, ставшего причиной массового завала в первом повороте. В итоге из борьбы выбыли сразу семь машин.

Формально за агрессивные действия такого рода полагается штрафной проезд по пит-лейн, но поскольку Данн был среди сошедших, да и гонка уже давно финишировала, то решение стюардов такое: Алекс потеряет 10 позиций на старте следующей гонки, т.е. это будет уже в Барселоне.

Кроме того, ирландец получил три штрафных балла к лицензии, и теперь их у него уже шесть.

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