Третье подряд поражение Тейлора: под вопросом его актуальность как боксера

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24 мая в Глазго, Шотландия, состоялось, возможно, последнее боксерское противостояние 34-летнего Джоша Тейлора (19–3, 13 КО). Он проиграл 36-летнему Экоу Эссуману (22–1, 8 КО), и это поражение стало третьим в профессиональной карьере. Сможет ли и захочет ли продолжать выступления шотландец после такого – непонятно.

Однако прежняя форма к нему не возвращается, как он ни старается.

Тейлор остался недоволен результатом. Но зря – Эссуман был лучше

Серия Джоша Тейлора тянется еще с 2023 года. Тогда он проиграл последний имеющийся на руках пояс – чемпиона мира по версии WBO – в противостоянии с Теофимо Лопесом. А перед этим просто раздал все остальные. Потому что не хотел защищать их против тех, кого предлагали. Точнее, это Тейлор говорил, что он раздал, а организации утверждали, что решили объявить пояса вакантными из-за бездействия чемпиона.

После Лопеса Тейлор снова долго бездействовал – вплоть до весны 2024 года, когда ему все же дали реванш с Кэттероллом. Точнее, это Джеку дали реванш против соперника, с которым первый бой сложился очень противоречиво.

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Кэттеролл реванш взял. Был активнее, больше попадал и, хоть и не без проблем, но записал все же победу в актив. Даже несмотря на недовольство Тейлора и речь Боба Арума о том, что его бойца засудили. Это была неправда – Джош проиграл.

И вот снова прошел год. Не очень часто Тейлор выходит в ринг, как для боксера, который рассказывает о том, что вот-вот вернется в форму и снова будет на коне. Теперь его оппонентом стал Экоу Эссуман. Британец, который давно выступает в полусреднем весе и который был призван стать тем, с кем Джош сможет дебютировать в новой для себя категории.

Не легко, нет. Эссуман должен был дать бой. Но как раз такой, в котором можно было бы побеждать при определенных условиях. Однако условия снова не сложились.

Тейлор неплохо начал противостояние, но для него это типичная ситуация. Кроме Теофимо Лопеса, которого он вообще никак не мог переиграть, Джош начинал поединки хорошо, а дальше не мог дожать результат.

Так же было и здесь. Довольно удачные первые раунды от шотландца сначала заставили его несколько замедлиться и отдать одну 3-минутку. Потом еще снизить активность и еще. Во второй половине встречи Эссуман все больше владел инициативой и атаковал соперника, который исключительно защищался.

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Здесь не должно быть ощущения, будто Тейлор вообще ничего не делал. Он контратаковал, пытался красть раунды активностью в конце 3-минутки. Да и вообще тотально не проигрывал раунды или бой. Просто этого всего было недостаточно.

Финальный вердикт снова мог вызвать вопросы. Если бы он был иным. Однако на этот раз, в отличие от первого боя против Кэттеролла, боковые все же увидели победу соперника: 116–113, 116–112 і 115–113.

Реакция Джоша после оглашения вердикта, возможно, и по делу для него. Поединок все же близкий, конкурентный, а соперник не попадал слишком много. И все же Эссуман доставал соперника чаще, владел инициативой. Так что к боковым не может быть никаких вопросов.

Что теперь?

Для Джоша Тейлора это уже третье поражение подряд. С одной стороны – бывает. Недавно вопрос поражений в боксе поднимал глава UFC Дэйна Уайт, который говорил, что хотелось бы изменить отношение фанатов бокса к такому факту, как поражение.

С другой, выглядел ли хотя бы раз в этих боях Тейлор тем спортсменом, который может побеждать без ущерба для своего же здоровья? Теофимо Лопес его переиграл, Кеттерол и Эссуман – перебоксировали. И это выглядит, как снижение уровня оппозиции. Вряд ли Джек сильнее Теофимо, а Экоу сильнее Джека.

Здесь вопрос мотивации и влияния на организм. Видно, что Тейлор может боксировать стартовые раунды, но дальше не в состоянии бороться. В чем причина – выяснять его тренерам, но угловые весь бой говорили Джеку, что все хорошо в проигранном поединке, поэтому к ним также достаточно вопросов.

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Стоит реально смотреть на вещи. Если есть желание, можно пробовать продолжать карьеру в новом весе. Кого в полусредней категории может победить Тейлор? Учитывая, что он боксирует активно 4–5 раундов, то никого из топов. Да и вообще никого. Если сможет разумнее относиться к своей нынешней форме и плану на поединок, можно пробовать.

Эссуман же говорит о чемпионских титулах и объединении поясов. Хотя пока туда очень далеко. Даже то, что, по его мнению, эта победа подтверждает, что он – боксер мирового класса, под вопросом.

Победа над нынешним Тейлором – прекрасно, но не подтверждает ничего. Однако очевидно, Экоу теперь в обойме тех, кого можно отправить впоследствии на чемпионский бой, если продолжит так же побеждать. Заработает и боксер, и промоутер.

Отправится ли хоть когда-то на такой бой Джош Тейлор – под вопросом. Большинство фанатов считает, что пришло время отдыхать. Решать, конечно, не им. Однако задуматься шотландцу над этим или же над полным обновлением команды стоит.

Getty Images/Global Images Ukraine

sport.ua