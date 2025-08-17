Красюк объяснил, почему Итаума не встретится с Усиком

Британский супертяжеловес Мозес Итаума (13-0, 11 KO) стремительно набирает популярность после своей громкой победы над Диллианом Уайтом (31-4, 21 KO). В Эр-Рияде 20-летний боксер завершил поединок нокаутом уже в первом раунде, чем вызвал волну обсуждений в боксерском сообществе. Многие фанаты и эксперты начали строить догадки о его возможном бое против украинского чемпиона Александра Усика. Материал подготовила редакция euro.com.ua со ссылкой на источник.

Однако украинский промоутер Александр Красюк в интервью Sport.ua объяснил, почему такой поединок в ближайшее время невозможен. По его словам, Итаума действительно считается восходящей звездой, но его команда не допустит столь рискованного шага.

Красюк отметил, что хорошо знаком с промоутерами британского таланта и уверен в их здравом подходе. «Они понимают, что нашли вундеркинда. Но так же четко осознают его реальный уровень. Никто не станет рисковать его карьерой ради слишком раннего боя с Усиком», — подчеркнул промоутер.

По мнению эксперта, ближайшие два-три поединка Итаума проведет против менее опасных соперников, чтобы набраться опыта. Сражение с украинским чемпионом на данном этапе может стать губительным для перспективного британца.

Кроме того, Красюк выразил надежду, что Александр Усик вскоре объявит о завершении своей карьеры. «Очень надеюсь, что Усик озвучит свои планы — либо уйти на покой, либо хотя бы обозначить, что это произойдет в ближайшее время», — добавил промоутер.

Таким образом, фанатам бокса пока придется отложить ожидание громкой встречи Усика и Итаумы. Вероятнее всего, британский боксер будет продолжать развивать карьеру более осторожными шагами.

Напомним, мы также писали о том, что Итаума нокаутировал Диллиана Уайта.