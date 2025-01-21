Когда состоится бой с Усиком? Дюбуа планирует провести четыре поединка

Getty Images/Global Images Ukraine. Дюбуа – Паркер

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниель Дюбуа (22–2, 21 КО) уверен в своих силах – запланировал четыре поединка на ближайшее будущее и даже определился с потенциальными соперниками.

22 февраля британец встретится с новозеландским претендентом Джозефом Паркером (35–3, 23 КО) в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). После этого поединка Дюбуа нацелился на обладателя титулов WBC, WBO и WBA Александра Усика (23–0, 14 КО). В команде британского боксера уверены, что смогут организовать бой за звание абсолютного чемпиона мира до конца текущего года.

Похоже, Даниель уверен, что одержит победу в этих поединках, так как определился с соперниками после украинца – это его соотечественники Мозес Итаума (20–0, 14 КО) и Энтони Джошуа (28–4, 25 КО).

Остается вопрос – что будет делать Дюбуа, если его остановит Паркер 22 февраля и зачем Усику встречаться с боксером, который потерял свой титул? Первые ответы зрители узнают в следующем месяце, когда состоится бой британского чемпиона.

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sport.ua