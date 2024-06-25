Экс-чемпион мира рассказал, что должен изменить Фьюри, чтобы победить Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Шейн Мосли высказался о бое-реванше между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

«Я ждал победы Усика в первом бою. Я верил, что он сделает то, что сделал – будет много двигаться, будет быстрым и сложным соперником для Тайсона, у которого нет такого мощного удара по меркам хевивейта.

Я думаю, что в реванше произойдет то же самое, если Тайсон ничего не изменит, не будет дисциплинирован на ногах, не будет работать джебом, двойками и удержанием Усика на дистанции. Если он выйдет на бой с той же ментальностью, то Усик снова победит. Но если Фьюри изменит свою ментальность и некоторые вещи, то, возможно, он и победит», – отметил Мосли.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua