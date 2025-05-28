Склоним головы. Чемпион Украины по кикбоксингу погиб, воюя рядом с папой

Фото с соцсетей. Назар Макаренко с сыном Иваном

Каждый день в 9 утра украинцы чтят память людей, чью жизнь унесла российско-украинская война. Сегодня Sport.ua чествует Назара Макаренко, чемпиона Украины по кикбоксингу, детского тренера, погибшего в боях за Украину в Донецкой области три года назад, 25 мая 2022 года. Воину было 25 лет.

Жизненный путь

Назар Макаренко родился 21 марта 1997 года в Хмельницком. С детства парень увлекался спортом, изучал иностранные языки, окончил Каменец-Подольское высшее военно-инженерное командное училище, а в 2018-м – Хмельницкий национальный университет по специальности «физический реабилитолог». Парень отслужил срочную службу, очень любил ловить рыбу.

След в спорте

Назар с шести лет занимался спортом, был бронзовым призером Кубка мира, он – многократный чемпион Украины по кикбоксингу WAKO, кандидат в мастера спорта. Макаренко работал тренером в спортивно-культурном центре «Плоскиров», там руководил секцией по тайскому боксу и кикбоксингу. Также он занимался рукопашным боем, ушу и военным спортивным многоборьем.

Боевой опыт и гибель

После 24 февраля 2022 года Назар отправился защищать страну вместе с отцом Олегом Анатольевичем, который служит в армии с 2014-го. Мужчины вступили в ряды территориальной обороны, вместе поехали на восток, вместе были в одном помещении, когда туда «прилетело» от российских захватчиков. Отец для Назара всегда являлся примером.

Назар Макаренко погиб 25 мая 2022 года. При обстреле вражеской реактивной системой залпового огня населенного пункта Крестище в Донецкой области. Назар получил ранение и скончался по дороге в больницу города Славянска.

«Объединяйтесь… за свою семью… Хмельницкий военкомат и территориальная оборона рады видеть всех мужчин от 18 до 60 лет. За свою семью, за своих детей и родителей… за Родину», – написал Назар в одном из последних сообщений под фотографией, где он в форме держит на руках своего сына.

Семья

У Назара остались жена Наташа, маленький сын Иван, младший брат и родители.

Чествование

Похоронили Героя на Аллее Славы в Хмельницком.

Указом Президента «За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге» Назар Макаренко награжден орденом «За мужество» ІІІ степени.

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