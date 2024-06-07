Промоутер: «Усик – талант поколения. Мы готовы к бою в крузервейте»

Sky Sports. Александр Усик

Промоутер Бен Шалом назвал Александра Усика лучшим боксером вне зависимости от веса и будет рад, если украинец вернется в крузервейте, где может снова начать собирать титулы с поединка за пояс WBO.

«Усик доминировал в крузервейте перед переходом в супертяжи, где снова стал абсолютным чемпионом. То, чего он достиг в спорте, это невероятно. Он – талант нынешнего поколения, лучший боксер вне зависимости от веса. И если он захочет вернуться в крузервейт, то мы готовы организовать большой бой в Великобритании за титул WBO».

«Есть претенденты Крис Биллиам-Смит и Ричард Риакпоре, которые проведут бой между собой, а потом победитель готов испытать себя в ринге с Усиком, несмотря на все его заслуги», — сказал Шалом.

Усик недавно признал, что ему непросто готовиться к боям в супертяжелом весе, поэтому после реванша с Тайсоном Фьюри он рассмотрит возможность вернуться в крузервейт.

sport.ua