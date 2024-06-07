ТМ. Сборная Чехии уверенно победила Мальту

7:1

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Сборная Чехии одержала уверенную победу над командой Мальты со счетом 7:1 в товарищеском матче.

Чехи открыли счет на 6-й минуте поединка. Им удалось удвоить преимущество лишь под конец первого тайма. А в компенсированное время сборная Чехии забивает еще один мяч. Команды уходят на перерыв со счетом 3:0.

На 58-й минуте матча чехам удалось реализовать голевой момент, но наконец через несколько секунд сборная Мальты забивает свой первый мяч в ворота соперника.

В конце второго тайма Чехия увеличила свое преимущество. Финальный свисток — 7:1.

Чехия — Мальта 7:1

Голы: Барак (6' П), Хитил (44', 58'), Юрасек (47'), Мбонг (59'), Лингр (71'), Юрасек (85'), Черны (89')

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