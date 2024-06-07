Боттас вышел на лёд вместе с «Монреаль Канадиенс»

В этом сезоне Валттери Боттас до сих пор не открыл счёт заработанным очкам, но такое впечатление, что финский гонщик Sauber относится к этому по-философски.

Недостаточно быстрая машина C44 не слишком портит ему настроение, или, возможно, Валттери удаётся его поддерживать за счёт разного рода активности, не связанной с автоспортом. Например, в минувший уик-энд он занял второе место в гравийной велогонке в США, а вчера вспомнил хоккейную юность и вышел на лёд вместе с игроками легендарного клуба «Монреаль Канадиенс».

Потренировавшись с ними, Валттери сфотографировался в униформе этого клуба, где за ним ним закреплён номер 77, как и в Формуле 1. Причём это давняя традиция: с 2017 года, прилетая на Гран При Канады, Боттас проводит показательные тренировки вместе с игроками «Монреаль Канадиенс».

Так было и на этот раз: гонщик Sauber отправился в ледовый дворец CN Sport Complex, где пообщался с игроками НХЛ и подарил им на память униформу хоккейного клуба Pelicans из финского города Лахти. Несколько лет назад мы рассказывали о том, что Боттас стал совладельцем этого клуба.

Как пишет местная пресса, такого рода дружественные жесты и общение со звёздами хоккея привлекает внимание канадской публики, и ещё неизвестно, кому в этот уик-энд она отдаст свои симпатии – Лэнсу Строллу, уроженцу Монреаля, или Валттери.

Достаточно привести комментарий одного из болельщиков под фотографиями на хоккейные темы, которыми финн поделился в социальных сетях:

«Я знаю, что Боттаса уже признали почётным австралийцем, но может быть, стоит его сделать ещё и почётным канадцем?»

Впрочем, Боттас – не единственный, кто в преддверии канадского гоночного уик-энда находит время на хоккей: Лэнс в 2019 году тоже тренировался с хоккеистами «Монреаль Канадиенс», потому что в юности и он увлекался этим видом спорта. А в прошлом году даже Гюнтер Штайнер, тогда ещё руководивший командой Haas F1, рискнул выйти на лёд, хотя ему уже было 58 лет.

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