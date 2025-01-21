Хэмилтон опубликовал первое фото в комбинезоне Ferrari

Пресса подробно освещает первые дни работы Льюиса Хэмилтона в Ferrari, что не удивительно, учитывая колоссальный интерес болельщиков к переходу семикратного чемпиона мира в Скудерию.

Комментариев непосредственно от Льюиса мы пока не слышали, но во вторник вечером он порадовал публику, опубликовав в социальных сетях первую официальную фотографию в гоночном комбинезоне Ferrari.

«Впервые в красном», – такую подпись сделал Хэмилтон под снимком.

Менее чем за час сообщение набрало более 165 тысяч лайков и три с лишним тысячи комментариев, один из которых оставила пресс-служба Ferrari: «Тебе идёт красный, Льюис».

Источник