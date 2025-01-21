ВИДЕО. Никакой вражды нет? Пол посадил Майка Тайсона себе на плечи

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон – Пол

20 января состоялась инаугурация президента США Дональда Трампа, которую посетили многие VIP-гости – дипломаты, спортсмены, актеры.

Среди присутствующих зрители увидели легендарного боксера Майка Тайсона и американского блогера Джейка Пола. Несмотря на все провокации и конфликты, которые случились накануне их поединка, оказалось, что спортсмены давно дружат друг с другом.

Пол радостно встретил Тайсона и посадил того себе на плечи под радостные возгласы толпы. Оказалось, что после завершения боя, Джейк и Майк больше нигде не пересекались.

15 ноября прошлого года Пол одолел легендарного боксера единогласным решением судей после восьми раундов противостояния.

ВИДЕО. Встреча Джейка Пола и Майка Тайсона на инаугурации президента США

sport.ua