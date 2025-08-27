АНБЕР: «Этот боксер быстрее Усика. Он доставит ему много проблем»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Катмен Александра Усика Расс Анбер рассказал, что произошло бы, если бы на ринге встретились украинец и легендарный супертяжеловес Мухаммед Али.

«Мухаммед Али был бы фаворитом в бою против Усика. Особенно его версия 1967 года, когда он постоянно двигался по рингу. Усик встретил бы бойца, который даже быстрее его, он бы доставил Александру проблемы», – сказал Анбер.

Напомним, что вечером 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошло большое шоу бокса с поединком за абсолют. Главным событием стал бой-реванш: Александр Усик (Украина) – Даниэль Дюбуа (Великобритания). Украинец сумел нокаутировать соперника в пятом раунде и во второй раз стать абсолютным чемпионом супертяжелого веса.

sport.ua