Cиренко выбрал приоритетного для себя соперника между Дюбуа и Джошуа

Instagram. Владислав Сиренко

Украинский боксер супертяжелого дивизиона Владислав Сиренко рассказал, кто именно – Даниель Дюбуа или Энтони Джошуа – является для него приоритетным соперником в перспективе.

«Я бы подрался с Джошуа, потому что, по моему мнению, у него более известное имя. Джошуа – это парень, на которого я равнялся и до сих пор равняюсь. Если я однажды разделю с ним ринг, то это будет отличным опытом для меня», – признался Сиренко.

Напомним, ранее Владислав Сиренко признался в желании провести бой с Александром Усиком.

sport.ua