Монастир. Стародубцева сыграет в основной сетке, обыграв “нейтральную” соперницу

Юлия Стародубцева продолжает своё выступление на турнире WTA 250 в Тунисе

Монастир, Тунис • 9-15 сентября • хард • $267,082

Действующая чемпионка: Элизе Мертенс (Бельгия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Квалификация. Второй круг

Юлия Стародубцева (Украина, 2) – Алёна Фалей (-, 9) 6:4, 2:6, 6:3

Украинская теннисистка во второй раз в карьере сыграет в основной сетке турнира WTA. В апреле Стародубцева напрямую попала в основу соревнований в Боготе, где проиграла в первом круге.

Отметим, что в концовке первого сета сегодняшний матч был остановлен на несколько часов из-за дождя.

В первом круге основной сетки Стародубцева встретится с одной из этих теннисисток: Ребекой Масаровой, Грет Миннен (6), Сюзан Ламенс, Жаклин Кристиан (5), Надей Подороской (4) или Ребеккой Шрамковой.

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