Элина Свитолина: “Сейчас, когда Украина переживает тяжёлые времена, мы хотим дарить своим соотечественникам победы и поводы для радости”

Первая ракетка Украины ответила на вопросы польского телеканала Polsat перед противостоянием национальных сборных в квалификации Кубка Билли Джин Кинг



– Если посмотреть на индивидуальные достижения и рейтинг, то Украина кажется фаворитом квалификации в Радоме. Воспринимаете ли вы это как большую возможность, чтобы наконец выйти в финал в новом формате турнира?

– У нас хорошая команда, но для нас важно как можно лучше подготовиться к этим матчам. Команды в нашей группе достаточно сильные, и мы постараемся показать всё, на что способны. Это и есть наша цель в командных соревнованиях. Никогда не знаешь, чего ожидать и с чем придётся столкнуться, поэтому важно быть готовыми ко всему.

– Вам нравится играть в Польше? Кажется, ваш последний матч здесь был благотворительный поединок в поддержку Украины, где вы даже выступили в роли судьи.

– Да, я отлично помню то мероприятие. Это было замечательное событие, организованное Игой Швёнтек в поддержку Украины. Тогда я была беременна, и запомнила тот матч как особенный момент. Я очень благодарна за организацию такого ивента. Хочу также поблагодарить Игу и всех поляков, которые поддерживают Украину в это трудное время.



– Матчи за сборную Украины для вас имеют большее значение, чем индивидуальные турниры?

– Определённо, это большая ответственность и давление – но мне нравится такого рода давление. Оно даёт мне дополнительную мотивацию. Сейчас, когда Украина переживает тяжёлые времена, мы хотим дарить своим соотечественникам победы и поводы для радости вместе с нами, пусть даже маленькие достижения, но значимые.

– В Польше проживает много украинцев. Ожидаете ли вы увидеть болельщиков в жёлто-синих цветах на трибунах в Радоме?

– Да, мы определённо ожидаем, что придёт много болельщиков. Мы с нетерпением их ждём и надеемся на их поддержку. Поддержка с трибун может придать сил, особенно в трудные моменты на корте. Поэтому мы очень рассчитываем на фанатов.

– Как бы вы охарактеризовали сборную Польши? Среди прочих в её составе сыграет Магда Линетт. Вы встречались с ней четыре раза и трижды побеждали, но все матчи были упорными.

– Да, это правда – мы не раз играли с Магдой. Последняя встреча была в первом раунде Уимблдона прошлого года. Она сильная и неудобная соперница. Я ожидаю настоящей битвы. Это будет ещё одно тяжёлое противостояние, в котором я постараюсь показать свой лучший теннис.

Поединок квалификации Кубка Билли Джин Кинг между сборными Польши и Украины начнется 11 апреля в 16:00 по киевскому времени. Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы не пропустить трансляцию поединка.



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