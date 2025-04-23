Катарина Завацкая – о партнершах по сборной Украины: “Игра Элины очень точная и стабильная. Марта может делать на корте все, что захочет”

Украинская теннисистка Катарина Завацкая поделилась своими впечатлениями об игре своих партнерш по сборной, вместе с которыми выступала в квалификации Кубка Билли Джин Кинг, где наша команда победила сборные Польши и Швейцарии, и прошла в финальный турнир командного чемпионата.



“Элина такая очень ярая. Играла с ней сеты, все проиграла (смеется). Она топ-игрок. Что тут сказать. Она мощно бьет под заднюю линию, мало дает каких-то нейтральных ударов. Где-то, если я коротко сыграла, то можно забыть о победе в розыгрыше. Ее игра очень точная, стабильная да и быстро она играет, глубоко.

Настрой Элины очень сфокусирован на тренировках, она выкладывается и тренирует свою игру, совершенствует ее. Посмотрите, сколько раз она доходила до четвертьфиналов и полуфиналов на турнирах Большого Шлема. Это считается самым большим топом в нашем спорте, поэтому я рада, что смогла потренироваться с ней и почувствовать ее уровень – самый высокий уровень тенниса в нашем виде спорта.

С Мартой я не тренировалась много, только разминала ее и играла пару. Но, когда смотрела ее матчи, то, конечно, увидела, на каком и она высоком уровне, как она вкладывается в удар, какой у нее тяжелый мяч летит. У нее очень хорошая физика. Марта такая атлетичная очень. У нее точные удары, четкие зоны. Она может делать все, что захочет на корте. У нее много выбора в плане, что она может сделать с мячом. Очень нравится, как она играет.

Мы тренировали пару с Надей и Людой, мне нравится с ними тренироваться. Они мощно и быстро бьют под заднюю линию, а также держат хорошо мяч. И весело с ними играть пару, интересно очень. Все происходит так резко, поэтому конечно тоже чувствуется, что они играют на высоком уровне”.



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