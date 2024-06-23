Украинская теннисистка будет выходить на матчи с логотипом своей платформы, которая создана для сбора средств на дроны для ВСУ

Украинская теннисистка Александра Олейникова запустила платформу для сбора средств на дроны для вооруженных сил Украины

О своей инициативе спортсменка, занимающая 401-е место в мировой классификации объявила в социальных сетях.

«Дорогие друзья, я прошу вашего внимания, поскольку это сообщение очень важно.

Каждый день мы становимся свидетелями жестокости российского террора, от которого страдают миллионы невинных людей. Единственные, кто способен остановить российскую агрессию, восстановить мир в Европе и защитить ценности, на которых стоит вся наша современная цивилизация, такие как свобода и справедливость, — это наши Герои — Вооруженные силы Украины.

Однако мы все должны сыграть свою роль в их поддержке. Поэтому я объявляю о запуске платформы drones4ua.org. На этой платформе вы найдете ссылки на крупнейшие сборы средств проверенных волонтерских групп (таких как «Спильнота Стерненка», Фонд «Притулы» и т. д.), направленные на нужды украинских солдат. Вы также сможете увидеть видеоподтверждения, иллюстрирующие эффект от ваших пожертвований.

Я призываю всех вносить посильную лепту — каждый пожертвованный цент имеет значение. Если вы верите в свободный мир, в мораль, в человечность, то это и ваша война. Я верю, что вместе, благодаря коллективным усилиям, мы обязательно победим!

Кроме того, этот проект является публичным, и я приглашаю всех желающих присоединиться к продвижению проекта на доступных вам платформах. Давайте объединимся, чтобы поддержать героев, которые жертвуют своими жизнями ради нас», — написала Александра Олейникова.

Позднее теннисистка опубликовала еще один пост, в котором рассказала, что разработала специальный логотип drones4uа, который был разработан согласно правил ITF и и может использоваться на игровой форме во время официальных матчей.

«Я бы хотела сделать предложение своим коллегам: я отошлю вам логотип drones4uа, сделанный в соответствии с правилами ITF, для нанесения на вашу игровую форму. Расходы на нанесение принта я покрою. Таким образом, каждый ваш выход на корт будет напоминанием о необходимости помощи украинской армии», — написала украинка.

К продвижению проекта уже присоединилась 212-я ракетка мира в паре Вероника Мирошниченко, которая все еще выступает в туре с российским паспортом, но продолжает процесс перехода к украинскому гражданству (историю Вероники можно прочитать здесь).

В комментарии порталу «Большой теннис Украины» Александра Олейникова рассказала о первых результатах своего проекта.

«Я и Вероника сейчас очень стараемся привлечь максимум игроков и болельщиков к инициативе. Мы уже провели первый благотворительный ивент, в Лос-Анджелесе, — но это только начало, мы будем дальше организовывать их как в Америке, так и в Европе.

К нашему проекту уже присоединилась Анита Сагдиева (№841 WTA в паре) и предварительно выразила желание участвовать Кристина Возняк (№1340 WTA в паре), надеюсь, что она также присоединится очень скоро.

Наша конечная цель — сделать целенаправленную, объединенную помощь украинской армии мейнстримом среди всех представителей нашего спорта», — поделилась своими планами украинка.

Присоединиться к проекту drones4ua можно написав на их страницу в Instagram или отправив форму на сайте проекта

btu.org.ua