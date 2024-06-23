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Теннис

Украинская теннисистка будет выходить на матчи с логотипом своей платформы, которая создана для сбора средств на дроны для ВСУ

Украинская теннисистка Александра Олейникова запустила платформу для сбора средств на дроны для вооруженных сил Украины

Украинская теннисистка будет выходить на матчи с логотипом своей платформы, которая создана для сбора средств на дроны для ВСУ

О своей инициативе спортсменка, занимающая 401-е место в мировой классификации объявила в социальных сетях.

«Дорогие друзья, я прошу вашего внимания, поскольку это сообщение очень важно.

Каждый день мы становимся свидетелями жестокости российского террора, от которого страдают миллионы невинных людей. Единственные, кто способен остановить российскую агрессию, восстановить мир в Европе и защитить ценности, на которых стоит вся наша современная цивилизация, такие как свобода и справедливость, — это наши Герои — Вооруженные силы Украины.

Однако мы все должны сыграть свою роль в их поддержке. Поэтому я объявляю о запуске платформы drones4ua.org. На этой платформе вы найдете ссылки на крупнейшие сборы средств проверенных волонтерских групп (таких как «Спильнота Стерненка», Фонд «Притулы» и т. д.), направленные на нужды украинских солдат. Вы также сможете увидеть видеоподтверждения, иллюстрирующие эффект от ваших пожертвований.

Я призываю всех вносить посильную лепту — каждый пожертвованный цент имеет значение. Если вы верите в свободный мир, в мораль, в человечность, то это и ваша война. Я верю, что вместе, благодаря коллективным усилиям, мы обязательно победим!

Кроме того, этот проект является публичным, и я приглашаю всех желающих присоединиться к продвижению проекта на доступных вам платформах. Давайте объединимся, чтобы поддержать героев, которые жертвуют своими жизнями ради нас», — написала Александра Олейникова.

Позднее теннисистка опубликовала еще один пост, в котором рассказала, что разработала специальный логотип drones4uа, который был разработан согласно правил ITF и и может использоваться на игровой форме во время официальных матчей.

«Я бы хотела сделать предложение своим коллегам: я отошлю вам логотип drones4uа, сделанный в соответствии с правилами ITF, для нанесения на вашу игровую форму. Расходы на нанесение принта я покрою. Таким образом, каждый ваш выход на корт будет напоминанием о необходимости помощи украинской армии», — написала украинка.

К продвижению проекта уже присоединилась 212-я ракетка мира в паре Вероника Мирошниченко, которая все еще выступает в туре с российским паспортом, но продолжает процесс перехода к украинскому гражданству (историю Вероники можно прочитать здесь).

В комментарии порталу «Большой теннис Украины» Александра Олейникова рассказала о первых результатах своего проекта.

«Я и Вероника сейчас очень стараемся привлечь максимум игроков и болельщиков к инициативе. Мы уже провели первый благотворительный ивент, в Лос-Анджелесе, — но это только начало, мы будем дальше организовывать их как в Америке, так и в Европе.

К нашему проекту уже присоединилась Анита Сагдиева (№841 WTA в паре) и предварительно выразила желание участвовать Кристина Возняк (№1340 WTA в паре), надеюсь, что она также присоединится очень скоро.

Наша конечная цель — сделать целенаправленную, объединенную помощь украинской армии мейнстримом среди всех представителей нашего спорта», — поделилась своими планами украинка.

Присоединиться к проекту drones4ua можно написав на их страницу в Instagram или отправив форму на сайте проекта

btu.org.ua

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