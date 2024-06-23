Эдди ХИРН: «Джошуа должен победить Усика, чтобы сравняться с Али и Льюисом»

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн

Промоутер Эдди Хирн рассказал, что должен сделать Энтони Джошуа, чтобы стать в один ряд с величайшими хевивейтерами в истории.

«Джошуа нужен бой с Фьюри, также Джошуа должен победить Усика. Усик – великий боксер своего поколения. Александр – абсолютный чемпион мира. Если он снова победит Фьюри, тогда о его статусе величайшего хевивейтра современности не может быть никаких споров, если только Джошуа не вернется и не отберет это у него.

ЭйДжею нужны только победы над Усиком, Фьюри и снова стать чемпионом. В таком случае его можно поставить рядом с Льюисом, Тайсоном, Али и Форманом. Джошуа очень хочет этого», – сказал Хирн.

Ранее Хирн признался, хочет ли Джошуа драться с Усиком после его победы над Фьюри.

sport.ua