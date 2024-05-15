Конор МАКГРЕГОР: «Усик – хитрый и коварный боксер»

Getty Images/Global Images Ukraine. Конор Макгрегор

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился мнением о предстоящем бое чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри.

«Александр Усик – хитрый и коварный боксер. Если кто-нибудь и сможет победить Тайсона Фьюри, возможно, это именно украинец. Фьюри мастерский боксер, он имеет отличные габариты. Считаю, что Тайсона невозможно победить на боксерской арене», – сказал Макгрегор.

Напомним, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 18 мая 2024 года.

sport.ua